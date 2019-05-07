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У зоні відчуження різко зросли масштаби пожеж

У зоні відчуження різко зросли масштаби пожеж

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КИЇВ. 7 травня. УНН. У Чорнобильській зоні відчуження з початку року вогнем вже пройдено 140 га території, тоді як за аналогічний період минулого року ця цифра становила лише 14 га. Про це у вівторок заявив перший заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олег Мельчуцький під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо пожежонебезпечної ситуації в Україні, передає кореспондент УНН.

"Непроста ситуація спостерігається з пожежами у Чорнобильській зоні відчуження, де вогнем пройдено 140 га, тоді як в минулому році на цей період було лише 14 га. Адміністрації пропонують звернути увагу на ситуацію в Котовському лісництві, де виникло 20 пожеж з 29, що стались у зоні відчуження", - сказав він.

Мельчуцький під час засідання також звернув увагу до загальної ситуації в лісових масивах по Україні.

"У лісових масивах вогнем вже знищено понад 1 тис. га,.. що в 19 разів більше, ніж у минулому році. При цьому особливу занепокоєність викликає формування негативних тенденцій щодо виникнення великих лісових пожеж, витрати на гасіння яких вимагають значних державних ресурсів", - підкреслив він.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні за тиждень сталося шість пожеж.

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