У зоні відчуження різко зросли масштаби пожеж

КИЇВ. 7 травня. УНН. У Чорнобильській зоні відчуження з початку року вогнем вже пройдено 140 га території, тоді як за аналогічний період минулого року ця цифра становила лише 14 га. Про це у вівторок заявив перший заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олег Мельчуцький під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо пожежонебезпечної ситуації в Україні, передає кореспондент УНН.