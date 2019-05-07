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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 105501 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 106983 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 131612 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 113421 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138995 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144818 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130306 просмотра

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В зоне отчуждения резко выросли масштабы пожаров

В зоне отчуждения резко выросли масштабы пожаров

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. В Чернобыльской зоне отчуждения с начала года огнем пройдено 140 га территории, тогда как за аналогичный период прошлого года эта цифра составляла всего 14 га. Об этом во вторник заявил первый заместитель председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Олег Мельчуцкий во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по пожароопасной ситуации в Украине, передает корреспондент УНН.

"Непростая ситуация наблюдается с пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения, где огнем пройдено 140 га, тогда как в прошлом году на этот период было всего 14 га. Администрации предлагают обратить внимание на ситуацию в Котовском лесничестве, где возникло 20 пожаров из 29, которые произошли в зоне отчуждения", - сказал он.

Мельчуцкий во время заседания также обратил внимание к общей ситуации в лесных массивах по Украине.

"В лесных массивах огнем уже уничтожено более 1 тыс. га,.. что в 19 раз больше, чем в прошлом году. При этом особую озабоченность вызывает формирование негативных тенденций относительно возникновения крупных лесных пожаров, расходы на тушение которых требуют значительных государственных ресурсов", - подчеркнул он.

Напомним, в Чернобыльской зоне за неделю произошло шесть пожаров.

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