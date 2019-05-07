В зоне отчуждения резко выросли масштабы пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Чернобыльской зоне отчуждения с начала года огнем пройдено 140 га территории, тогда как за аналогичный период прошлого года эта цифра составляла всего 14 га. Об этом во вторник заявил первый заместитель председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Олег Мельчуцкий во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по пожароопасной ситуации в Украине, передает корреспондент УНН.
"Непростая ситуация наблюдается с пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения, где огнем пройдено 140 га, тогда как в прошлом году на этот период было всего 14 га. Администрации предлагают обратить внимание на ситуацию в Котовском лесничестве, где возникло 20 пожаров из 29, которые произошли в зоне отчуждения", - сказал он.
Мельчуцкий во время заседания также обратил внимание к общей ситуации в лесных массивах по Украине.
"В лесных массивах огнем уже уничтожено более 1 тыс. га,.. что в 19 раз больше, чем в прошлом году. При этом особую озабоченность вызывает формирование негативных тенденций относительно возникновения крупных лесных пожаров, расходы на тушение которых требуют значительных государственных ресурсов", - подчеркнул он.
Напомним, в Чернобыльской зоне за неделю произошло шесть пожаров.