В Україні створять єдину базу даних щодо кіберінцидентів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Для потреб Міністерства оборони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Служби безпеки, Національної поліції та Національного банку України, розвідувальних органів буде створено єдину інтерактивну базу даних про кіберінциденти. Таке рішення було ухвалено на засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки за участю секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова, передає УНН з посиланням на його персональний сайт.
"На засіданні було прийняте комплексне рішення про посилення кіберзахисту об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, а також створення для потреб Міністерства оборони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Національної поліції України, Національного банку України, розвідувальних органів єдиної інтерактивної бази даних про кіберінциденти", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, Турчинов доручив посилити кіберзахист ресурсів ЦВК перед виборами.
Як повідомляв УНН, кібератаки, які сталися минулого року проти України, завдали великий удар економіці, який обраховується "мільярдами".