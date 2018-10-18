В Україні створять єдину базу даних щодо кіберінцидентів

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Для потреб Міністерства оборони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Служби безпеки, Національної поліції та Національного банку України, розвідувальних органів буде створено єдину інтерактивну базу даних про кіберінциденти. Таке рішення було ухвалено на засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки за участю секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова, передає УНН з посиланням на його персональний сайт.