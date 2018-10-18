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Турчинов доручив посилити кіберзахист ресурсів ЦВК перед виборами

Турчинов доручив посилити кіберзахист ресурсів ЦВК перед виборами

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Центральній виборчій комісії, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації, Службі безпеки України та Національній поліції доручено посилити захист, зокрема кібернетичний, ресурсів ЦВК напередодні президентських та парламентських виборів в Україні. Таке рішення було ухвалено на засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки за участю секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова, передає УНН з посиланням на його персональний сайт.

“Центральній виборчій комісії, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, Службі безпеки України, Національній поліції України доручено утворити міжвідомчу робочу групу для забезпечення надійного та безпечного функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи „Вибори“ під час проведення чергових виборів Президента України та народних депутатів України у 2019 році”, — йдеться у повідомленні.

Силовим структурам, як зазначається на сайті Турчинова, що відповідають за кіберзахист і кібербезпеку, доручено забезпечити своєчасне виявлення, запобігання та локалізацію можливих кіберінцидентів та кібератак на інформаційні системи та державні електронні інформаційні ресурси ЦВК.

Національній поліції доручено забезпечити належну охорону телекомунікаційного обладнання та телекомунікаційних мереж, необхідних для здійснення обміну даними між центральним вузлом та окремими регіональними органами адміністрування Державного реєстру виборців.

Також, як зазначається, визначені завдання щодо модернізації та оновлення комплексної системи захисту інформації Автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи “Державний реєстр виборців” та Єдиної інформаційно-аналітичної системи “Вибори” із застосуванням для захисту інформації, що передається в системах, сучасних засобів криптографічного захисту інформації тощо.

Доручено також надати методичну і практичну допомогу Секретаріату ЦВК щодо належного захисту офіційних інтернет-сайтів Центральної виборчої комісії, провести відповідну підготовку та навчання задіяного у роботі системи персоналу.

Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко попередив нових членів ЦВК про російські кібератаки під час майбутніх виборів.

Українські Національні Новини

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