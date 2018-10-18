Турчинов доручив посилити кіберзахист ресурсів ЦВК перед виборами

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Центральній виборчій комісії, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації, Службі безпеки України та Національній поліції доручено посилити захист, зокрема кібернетичний, ресурсів ЦВК напередодні президентських та парламентських виборів в Україні. Таке рішення було ухвалено на засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки за участю секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова, передає УНН з посиланням на його персональний сайт.