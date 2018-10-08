Порошенко попередив нових членів ЦВК про російські кібератаки під час майбутніх виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Під час майбутніх виборчих кампаній новообрані члени Центральної виборчої кампанії (ЦВК) змушені будуть протидіяти численним інформаційним і кібератакам з боку Російської Федерації. Про це заявив Президент України Петро Порошенко, на зустрічі з новим складом ЦВК, передає кореспондент УНН.
“Перед вами стоять завдання надзвичайно складні. Ми бачимо і з точки зору наших спеціальних органів, і з точки зору наших партнерів, що Росія збирається активно втручатися у виборчу кампанію. І через системи дезінформації, і через системи фальсифікації виборчого процесу, через системи кібератак — для того щоб зірвати вибори”, — зазначив глава держави.
За його словами, крім того, новий склад ЦВК має активно протидіяти підкупу виборців. Як зазначив Президент, ця технологія реалізується в Україні, зокрема завдяки грошам, які йдуть з РФ.
Нагадаємо, 5 жовтня новообрані члени Центральної виборчої комісії склали присягу під час засідання Верховної Ради України.
20 вересня Верховна Рада проголосувала за новий склад Центрвиборчкому.