Порошенко попередив нових членів ЦВК про російські кібератаки під час майбутніх виборів

“Перед вами стоять завдання надзвичайно складні. Ми бачимо і з точки зору наших спеціальних органів, і з точки зору наших партнерів, що Росія збирається активно втручатися у виборчу кампанію. І через системи дезінформації, і через системи фальсифікації виборчого процесу, через системи кібератак — для того щоб зірвати вибори”, — зазначив глава держави.

За його словами, крім того, новий склад ЦВК має активно протидіяти підкупу виборців. Як зазначив Президент, ця технологія реалізується в Україні, зокрема завдяки грошам, які йдуть з РФ.

Нагадаємо, 5 жовтня новообрані члени Центральної виборчої комісії склали присягу під час засідання Верховної Ради України.

20 вересня Верховна Рада проголосувала за новий склад Центрвиборчкому.