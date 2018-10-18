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8 марта, 10:25 • 122158 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 161479 просмотра

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7 марта, 17:42 • 150498 просмотра

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В Украине создадут единую базу данных по киберинцидентам

В Украине создадут единую базу данных по киберинцидентам

Киев  •  УНН

 • 11819 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Для нужд Министерства обороны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Службы безопасности, Национальной полиции и Национального банка Украины, разведывательных органов будет создана единая интерактивная база данных о киберинцидентах. Такое решение было принято на заседании Национального координационного центра кибербезопасности с участием секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, передает УНН со ссылкой на его персональный сайт.

"На заседании было принято комплексное решение об усилении киберзащиты объектов критической информационной инфраструктуры, а также создание для нужд Министерства обороны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Национальной полиции Украины, Национального банка Украины, разведывательных органов единой интерактивной базы данных о киберинциденты", - отмечается в сообщении.

Напомним, Турчинов поручил усилить киберзащиту ресурсов ЦИК перед выборами.

Как сообщал УНН, кибератаки, которые произошли в прошлом году против Украины, нанесли большой удар экономике, который рассчитывается "миллиардами".

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