В Украине создадут единую базу данных по киберинцидентам

"На заседании было принято комплексное решение об усилении киберзащиты объектов критической информационной инфраструктуры, а также создание для нужд Министерства обороны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Национальной полиции Украины, Национального банка Украины, разведывательных органов единой интерактивной базы данных о киберинциденты", - отмечается в сообщении.

Напомним, Турчинов поручил усилить киберзащиту ресурсов ЦИК перед выборами.

Как сообщал УНН, кибератаки, которые произошли в прошлом году против Украины, нанесли большой удар экономике, который рассчитывается "миллиардами".