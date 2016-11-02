В Україні спотворена система університетських клінік - А.Шкіряк

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Унікальність медицини як сфери практичної діяльності і галузі наукового пізнання не підлягає сумніву. Медицина – це наука, яка особливо вимагає практики. Мабуть тому сьогодні усі топові клініки Європи є університетськими, де лікарі окрім клінічної роботи займаються ще й науковою. Головний лікар медичного центру "Клініка Спіженко", нейрохірург Антон Шкіряк, передає кореспондент УНН.

"В інших країнах існують академічні лікарні або університетські клініки. Сьогодні у Європі всі відомі і топові клініки є університетськими, тому що вони окрім клінічної роботи займаються ще й науковою. Викладають і вчать не на книгах, не на муляжах, а на реальних клінічних випадках, на реальних пацієнтах і в реальному часі. Адже медицина - це та наука, яка особливо вимагає практики. Тут по книгах лікувати не можливо, адже дуже мало патологій, які можна лікувати згідно з якимись стандартами", - відзначив він.

А.Шкіряк також розповів, що система університетських лікарень в Україні не розвинена. А лікар – це професія, яка вимагає постійного і безперервного навчання. Аби молодий медик закохався у свою професію раніше, ніж захоче її змінити, має бути змінена структура навчання лікарів, де практичній діяльності приділяється левова частка роботи, наголосив він.

"В Україні систему університетських клінік маємо у спотвореному вигляді. Оскільки кафедри, які є на території державних лікарень, абсолютно не мають доступу до всіх клінічних можливостей. Це треба змінювати шляхом впровадження системи університетських клінік. Така зміна структури навчання молодих лікарів дозволить їм закохатися в цю галузь раніше, ніж вони з неї захочуть піти. Тому що в них буде практика. А практика – це можливість пізнати себе і зрозуміти, чого ти хочеш насправді у своїй професії. На сьогодні в нас в Україні є випускники, інтерни, які і дня не були в нейрохірургічному відділенні, але вони хочуть стати нейрохірургом. Є ті, які і дня не працювали медбратом, але вони хочуть допомагати", - наголосив він.

Водночас, А.Шкіряк розповів, як пришвидшити процес створення університетських клінік або академічних лікарень в Україні.

"Маємо лише одне питання: чи готове Міністерство освіти і МОЗ якимось чином один одному поступитися і реалізувати це. А впровадити це дуже просто: необхідно взяти ті клініки, які мають найбільші потужності, які мають найбільшу кількість ліжко-місць і розширену мережу і саме там викладати. Бо ясно, що якщо зробити університетську клініку на базі лікарні, де народжують двічі-тричі на рік, то така університетська лікарня буде носити тільки назву. Тому, це має бути лише у великих потужних лікарнях", - відзначив він.

А.Шкіряк також наголосив на необхідності гідної оплати праці медика та забезпечення рівноправ'я і взаємного статусу тих лікарів, які є педагогічними і терапевтичними кадрами.

"Ті лікарі, які навчаються і працюють, у них має бути гідна оплата. Треба забезпечити рівноправ’я лікарів, які відносяться до кадрів педагогічних і терапевтичних, щоб у них був взаємних статус. А ще, потрібно додатково ввести поняття "помічник лікаря" - це людина, яка весь час приймає участь у процесі лікування. Яка не несе юридичної відповідальності, а виконує доручення лікаря. І це допоможе у майбутньому цій людині стати абсолютно повноцінним дипломованим лікарем. Адже, повертаючись до основного, лікар – це та професія, яка вимагає постійного і безперервного навчання", - відзначив він.

Як повідомляв УНН, за словами радника Кабінету міністрів, керівника асоціації приватних клінік України Олега Спіженка, Україна має інвестувати у молодих лікарів.