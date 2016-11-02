В Украине искажена система университетских клиник - А.Шкиряк

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Уникальность медицины как сферы практической деятельности и отрасли научного познания не подлежит сомнению. Медицина - это наука, которая особенно требует практики. Видимо поэтому сегодня все топовые клиники Европы является университетскими, где врачи кроме клинической работы занимаются еще и научной. Главный врач медицинского центра "Клиника Спиженко", нейрохирург Антон Шкиряк, передает корреспондент УНН.

"В других странах существуют академические больницы или университетские клиники. Сегодня в Европе все известные и топовые клиники является университетскими, потому что они кроме клинической работы занимаются еще и научной. Преподают и учат не на книгах, не в муляжах, а на реальных клинических случаях, на реальных пациентах и ​​в реальном времени. ведь медицина - это и наука, которая особенно требует практики. Здесь по книгам лечить нельзя, ведь очень мало патологий, которые можно лечить согласно каким-то стандартам", - отметил он.

А.Шкиряк также рассказал, что система университетских больниц в Украине не развита. А врач - это профессия, которая требует постоянного и непрерывного обучения. Чтобы молодой медик влюбился в свою профессию раньше, чем захочет ее изменить, должна быть изменена структура обучения врачей, где практической деятельности уделяется львиная доля работы, подчеркнул он.

"В Украине система университетских клиник есть в искаженном виде. Поскольку кафедры, которые есть на территории государственных больниц, абсолютно не имеют доступа ко всем клиническим возможностям. Это надо менять путем внедрения системы университетских клиник. Такое изменение структуры обучения молодых врачей позволит им влюбиться в эту отрасль, прежде чем они из нее захотят уйти. Потому что у них будет практика. А практика - это возможность познать себя и понять, чего ты хочешь на самом деле в своей профессии. На сегодня у нас в Украине есть выпускники, интерны, которые и дня не были в нейрохирургическом отделении, но они хотят стать нейрохирургом. Есть те, которые и дня не работали медбратом, но они хотят помогать", - подчеркнул он.

В то же время, А.Шкиряк рассказал, как ускорить процесс создания университетских клиник или академических больниц в Украине.

"Есть только один вопрос: готово ли Министерство образования и Минздрав каким-то образом друг другу уступить и реализовать это. А внедрить это очень просто: необходимо взять те клиники, которые имеют наибольшие мощности, которые имеют наибольшее количество койко-мест и расширенную сеть и именно там преподавать. Поэтому ясно, что если сделать университетскую клинику на базе больницы, где рожают два-три раза в год, то такая университетская больница будет носить только название. Поэтому, это должно быть только в крупных мощных больницах", - отметил он.

А.Шкиряк также отметил необходимость достойной оплаты труда медика и обеспечения равноправия и взаимного статуса тех врачей, которые являются педагогическими и терапевтическими кадрами.

"Те врачи, которые учатся и работают, у них должна быть достойная оплата. Надо обеспечить равноправие врачей, которые относятся к кадрам педагогических и терапевтических, чтобы у них был взаимных статус. А еще, нужно дополнительно ввести понятие "помощник врача" - это человек, который все время принимает участие в процессе лечения. Который не несет юридической ответственности, а выполняет поручения врача. И это поможет в будущем этому человеку стать абсолютно полноценным дипломированным врачом. Ведь, возвращаясь к основному, врач - это та профессия, которая требует постоянного и непрерывного обучения", - отметил он.

Как сообщал УНН, по словам советника Кабинета министров, руководителя ассоциации частных клиник Украины Олега Спиженко, Украина должна инвестировать в молодых врачей.