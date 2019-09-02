В Україні розпочала роботу нова посол Великої Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Нова посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс вручила копії своїх вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Олені Зеркаль. Про це йдеться у повідомленні посольства Великої Британії в Україні у Twitter, передає УНН.
“Нова Посол Великої Британії пані Мелінда Сіммонс вручила копії своїх вірчих грамот заступнику Міністра закордонних справ України пані Олені Зеркаль”, — йдеться в повідомленні.
Зазначимо, з 2018 року Сіммонс проходить в МЗС країни курс підготовки до роботи на новій посаді, посилено вивчаючи українську мову.
Як повідомляв УНН, раніше посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф повідомила, що очолюватиме британську дипломатичну місію у Швеції.