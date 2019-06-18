Посол Великої Британії в Україні повідомила, що переходить на посаду у Швецію
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф опублікувала на власній сторінці у Twitter повідомлення, що очолюватиме британську дипломатичну місію у Швеції, пише УНН з посиланням також на прес-службу МЗС королівства.
“Дуже пишаюся тим, що стану наступним послом у Швеції. Окрім того, я стану першою жінкою на даній посаді за 500 років дипломатичних відносин між нами. І раніше ніж через століття. Дуже чекаю на роботу з Маргот Вальстрьом (міністерка закордонних справ Королівства Швеція — ред.)!”, — вказано у повідомленні британської дипломатки.
Нагадуємо, тимчасово повіреним у справах США в Україні призначено Вільяма Тейлора. “Посольство США в Києві вітає Посла Вільяма Тейлора, який повернувся до України як тимчасово повірений у справах США. Він керуватиме нашою командою в цей час історичних виборів і перехідного періоду. Посол Тейлор принесе в нашу команду багатий дипломатичний досвід у цей важливий момент у відносинах між Україною та США”, — повідомили у посольстві.