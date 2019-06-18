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Посол Великобритании в Украине сообщила, что переходит на должность в Швецию

Киев • УНН

 • 6755 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф опубликовала на своей странице в Twitter сообщение, что будет возглавлять британскую дипломатическую миссию в Швеции, пишет УНН со ссылкой также на пресс-службу МИД королевства.

Посол Великобритании в Украине сообщила, что переходит на должность в Швецию

“Очень горжусь тем, что стану следующим послом в Швеции. Кроме того, я стану первой женщиной на этой должности за 500 лет дипломатических отношений между нами. И раньше чем через столетие. Очень жду работу с Маргот Валльстрём (Министресса иностранных дел Королевства Швеция — ред.)!”, — указано в сообщении британской дипломатки.

Напоминаем, временно поверенным в делах США в Украине назначен Уильям Тейлор. “Посольство США в Киеве приветствует Посла Уильяма Тейлора, который вернулся в Украину как временный поверенный в делах США. Он будет руководить нашей командой в это время исторических выборов и переходного периода. Посол Тейлор принесет в нашу команду богатый дипломатический опыт в этот важный момент в отношениях между Украиной и США”, — сообщили в посольстве.

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