Посол Великобритании в Украине сообщила, что переходит на должность в Швецию

“Очень горжусь тем, что стану следующим послом в Швеции. Кроме того, я стану первой женщиной на этой должности за 500 лет дипломатических отношений между нами. И раньше чем через столетие. Очень жду работу с Маргот Валльстрём (Министресса иностранных дел Королевства Швеция — ред.)!”, — указано в сообщении британской дипломатки.

Напоминаем, временно поверенным в делах США в Украине назначен Уильям Тейлор. “Посольство США в Киеве приветствует Посла Уильяма Тейлора, который вернулся в Украину как временный поверенный в делах США. Он будет руководить нашей командой в это время исторических выборов и переходного периода. Посол Тейлор принесет в нашу команду богатый дипломатический опыт в этот важный момент в отношениях между Украиной и США”, — сообщили в посольстве.