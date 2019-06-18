В Україну направили нового повіреного в справах США

"Посольство США в Києві вітає Посла Вільяма Тейлора, який повернувся до України як тимчасово повірений у справах США. Він керуватиме нашою командою в цей час історичних виборів і перехідного періоду. Посол Тейлор принесе в нашу команду багатий дипломатичний досвід у цей важливий момент у відносинах між Україною та США", - повідомили у посольстві.



Він був послом США в Україні з 2006 по 2009 рік, а також був спеціальним координатором Державного департаменту з питань Близького Сходу, представником США в Близькосхідному квартеті та на інших дипломатичних посадах.



Перед останнім призначенням пан Тейлор обіймав посаду виконавчого віце-президента Інституту миру США.



“Я з нетерпінням чекаю того, щоб очолити команду посольства США у розбудові міцних робочих відносин з президентом Зеленським та його командою, іншими українськими посадовцями та політичними силами, а також підтримці наших міцних партнерських відносин з громадськими організаціями та українським народом”, – сказав посол Тейлор.



“Сполучені Штати залишаються глибоко віддані успіху стабільної, процвітаючої, демократичної та вільної України, і ми продовжуємо підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України”.



Крістіна Квін, яка нещодавно керувала нашим посольством як тимчасовий повірений, повернеться до своєї роботи на посаді заступника Голови Місії.



Як повідомляв УНН, 31 травня 2019 року Крістіна Квін прибула до посольства США в Україні на посаду тимчасово повіреного у справах США у травні 2019 року.