Вашингтон прислав до Києва тимчасово повірену у справах США в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Крістіна Квін прибула до посольства США в Україні на посаду тимчасово повіреного у справах США у травні 2019 року. Про це повідомляє прес-служба американського посольства, передає УНН.
Повідомляється, що з 2013 по квітень 2019 року Квін працювала на посаді виконувача обов’язки заступника голови місії - міністра-радника з економічних питань у посольстві США в Парижі.
Перед тим Квін працювала на посаді виконувача обов’язки заступника голови місії та радника з економічних питань у посольстві США в Бангкоку, Таїланді; радника з економічних питань у посольстві США в Лондоні; директора з питань Європейського Союзу, України і Білорусі в раді національної безпеки у виконавчому апараті президента.
Крістіна також працювала в посольстві США в Москві, Росії; в місії США в ЄС; у посольстві США в Манілі, на Філіпінах.
У держдепі США у Вашингтоні Крістіна працювала над питаннями відносин з ЄС та двосторонніх відносин зі Словенією, повідомили в посольстві.
Як повідомляв УНН, у травні завершилась каденція посла США в Україні Марі Йованович у Києві.