Посол США Йованович завершує каденцію в Україні

Як повідомлялося раніше, посол США у Києві Марі Йованович 20 травня завершує роботу на своїй посаді, і перед цим вона розповіла про прогрес, якого Україна досягла за останні кілька років.

"Протягом трьох-п'яти років після Революції Україна досягла величезного прогресу. Я згадую все, що було досягнуто, наприклад, стабілізація економіки, співробітництво в рамках програми МВФ, - це було нелегко, але це означає, що фундаментальні принципи зміцніли в Україні або незабаром зміцняться ", - сказала Йованович у зверненні, оприлюдненому на завершення її дипломатичної каденції в Києві.

Посол нагадала, що в Україні триває впровадження реформ у сфері освіти, охорони здоров'я, пенсійного забезпечення, і зазначила, що для їх завершення буде потрібно ще багато років.

Марі Йованович працює в Києві з серпня 2016 року.

Нагадаємо, у США хочуть замість посла відправити в Україну тимчасового повіреного.