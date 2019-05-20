Посол США Йованович завершает каденцию в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Каденция посла США в Украине Мари Йованович в Киеве завершается, передает УНН.
Как сообщалось ранее, посол США в Киеве Мари Йованович 20 мая завершает работу на своем посту, и перед этим она рассказала о прогрессе, которого Украина достигла за последние несколько лет.
"В течение трех-пяти лет после Революции Украина достигла огромного прогресса. Я вспоминаю все, что было достигнуто, например, стабилизация экономики, сотрудничество в рамках программы МВФ, - это было нелегко, но это означает, что фундаментальные принципы окрепли в Украине или вскоре укрепятся", - сказала Йованович в обращении, обнародованном в завершение ее дипломатической каденции в Киеве.
Посол напомнила, что в Украине продолжается внедрение реформ в сфере образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения, и отметила, что для их завершения потребуется еще много лет.
Мари Йованович работает в Киеве с августа 2016 года.
Напомним, в США хотят вместо посла отправить в Украину временного поверенного.