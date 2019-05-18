У США хочуть замість посла відправити в Україну тимчасового повіреного

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Державний департамент США запропонував Вільяму Тейлору, який працював послом у Києві в 2006-2009 рр., поїхати в Україну тимчасовим повіреним. Про це пише DT.UA із посиланням на джерела, передає УНН.

"Тимчасовий повірений, судячи з усього, буде керувати посольством мінімум рік, а то й до самих президентських виборів―2020", — йдеться у матеріалі.

Видання також відзначає, що у сформованій ситуації це плюс, оскільки, по-перше, Тейлору не потрібно буде вивчати ситуацію в країні. По-друге, він постійно тримає руку на пульсі у сфері оборони, знає ситуацію на сході України і розбирається в економічних питаннях.

Як повідомив УНН представник Держдепартаменту США, дата завершення каденції посла США в Україні Марі Йованович збігається за часом зі зміною Президента України. Завершення роботи посла в країні є запланованим. 

Раніше особистий адвокат президента США Рудольф Джуліані заявив, що Посол США в Україні Марі Йованович була частиною зусиль проти Дональда Трампа.

Посол США в Україні Марі Йованович повинна завершити роботу в Україні 20 травня.

Українські Національні Новини

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