В США хотят вместо посла отправить в Украину временного поверенного

"Временный поверенный, судя по всему, будет руководить посольством минимум год, а то и до самых президентских выборов-2020", - говорится в материале.

Издание также отмечает, что в сложившейся ситуации это плюс, поскольку, во-первых, Тейлору не нужно будет изучать ситуацию в стране. Во-вторых, он постоянно держит руку на пульсе в сфере обороны, знает ситуацию на востоке Украины и разбирается в экономических вопросах.

Как сообщил УНН представитель Госдепартамента США, дата завершения каденции посла США в Украине Мари Йованович совпадает по времени с изменением Президента Украины. Завершение работы посла в стране является запланированным.

Ранее личный адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что посол США в Украине Мари Йованович была частью усилий против Дональда Трампа.

Посол США в Украине Мари Йованович должна завершить работу в Украине 20 мая.