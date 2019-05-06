Посол США Йованович 20 мая завершит работу в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович 20 мая завершает работу в Украине, передает УНН со ссылкой на "Зеркало недели".
По данным СМИ из американских дипломатических источников, Мари Йованович срочно отбыла в Вашингтон для консультаций.
В ближайшую субботу, 11 мая, посол должен прилететь в Украину. И 20 мая, о чем сообщили сегодня всем дипломатам посольства, Йованович вернется в Вашингтон. До назначения нового главы дипломатической миссии в Украине его обязанности будет исполнять временный поверенный, определение кандидатуры которого еще не произошло.
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Напомним, в июле 2016 годуа Сенат США назначил Йованович послом в Украине.