Посол США Йованович 20 травня завершить роботу в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович 20 травня завершує роботу в Україні, передає УНН із посиланням на "Дзеркало тижня".
За даними ЗМІ з американських дипломатичних джерел, Марі Йованович терміново відбула до Вашингтона для консультацій. Найближчої суботи, 11 травня, посол має прилетіти до України. І 20 травня, про що повідомили сьогодні всім дипломатам посольства, Йованович повернеться до Вашингтона. До призначення нового голови дипломатичної місії в Україні його обов'язки виконуватиме тимчасовий повірений, визначення кандидатури якого ще не відбулося.
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Нагадаємо, у липні 2016 року Сенат США призначив Йованович послом в Україні.