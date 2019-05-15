Адвокат Трампа рассказал о сговоре посла США в Украине с демократами

"Частью проблемы, которую создали для нас здесь, в США, была посол, которую сейчас отстранили. И она была частью всех этих усилий против президента Трампа. Примерно год назад один из конгрессменов рассказал, что она уверяет украинских чиновников – мол, президента Трампа ждёт импичмент. И это – ложь", - сказал юрист, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать собственные слова о том, что "американское посольство в Киеве было частью уговора".

Джулиани, заверил, что Президент Трамп был признан полностью невиновным в сговоре, и никаких доказательств ни о его связях с русскими, ни о предполагаемом препятствовании правосудию, не было обнаружено.

"И сейчас пришло время расследовать действия демократов – а каким образом они всё это создали? И она (Посол США Мари Йованович – ред.) была, что называется, "на той стороне". Были случаи предоставления недостоверной информации украинским властям. Такое противодействие политике президента Трампа!", - подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно, что чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович покидает должность 20 мая, а ее преемник не назначен и не номинирован.