Адвокат Трампа розповів про змову посла США в Україні з демократами

"Частиною проблеми, яку створили для нас тут, в США, була посол, яку зараз усунули. І вона була частиною всіх цих зусиль проти президента Трампа. Приблизно рік тому один з конгресменів розповів, що вона запевняє українських чиновників - мовляв, президента Трампа чекає імпічмент. І це - брехня", - сказав юрист, відповідаючи на прохання журналіста прокоментувати власні слова про те, що "американське посольство в Києві було частиною домовленості".

Джуліані, запевнив, що Президент Трамп був визнаний повністю невинним в змові, і ніяких доказів ні про його зв'язки з росіянами, ні про передбачуване перешкоджанні правосуддю, не було виявлено.

"І зараз прийшов час розслідувати дії демократів - а яким чином вони все це створили? І вона (посол США Марі Йованович - ред.) була, як говориться, "на тому боці". Були випадки надання недостовірної інформації українській владі. Така протидія політиці президента Трампа!", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович залишає посаду 20 травня, а її наступник не призначено і не номінований.