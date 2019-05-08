СМИ: новый посол США в Украине не назначен и не номинирован

КИЕВ. 8 мая. УНН. Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович покидает должность 20 мая, а ее преемник не назначен и не номинирован. Об этом написал журналист Джош Рогин в колонке The Washington Post со ссылкой на внутреннее сообщение Госдепа, копию которого он получил, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.