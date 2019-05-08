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СМИ: новый посол США в Украине не назначен и не номинирован

СМИ: новый посол США в Украине не назначен и не номинирован

Киев  •  УНН

 • 10359 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович покидает должность 20 мая, а ее преемник не назначен и не номинирован. Об этом написал журналист Джош Рогин в колонке The Washington Post со ссылкой на внутреннее сообщение Госдепа, копию которого он получил, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"Мы ожидаем назначения временно поверенного в делах США в Украине на долгий срок, до времени назначения и утверждения нового руководителя Миссии", - говорится в сообщении, которое получили сотрудники Посольства США в Украине, пишет издание.

Отмечено, что в переходный период Джозеф Пеннингтон продолжит выполнять обязанности временно поверенного в делах США в Украине.

Также корреспондент приводит различные заявления представителей правительства США, сделанные неофициально. Так, представитель Госдепа сказал автору, что "Йованович завершает свою трехлетнюю дипломатическую службу в Киеве в 2019 году, как и планировалось". Еще один чиновник администрации сказал корреспондент, что посол ранее планировала поехать в начале июля, и поэтому ее отъезд в мае составляет изменение в планах. Еще другой чиновник рассказал, что Йованович предложили выбор остаться до июля, чтобы уехать раньше, и она выбрала последнее.

"Посла США отзывают, после того, как она стала целью для политических нападок", - заключает автор.

Он отметил, что отъезд Йованович происходит на фоне политических нападок на нее со стороны американских СМИ консервативного направления.

При этом, представители Демократической партии США увидели в ее отъезде несправедливый давление на дипломата со стороны команды президента США.

Напомним, чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович 20 мая завершает работу в Украине.

В Конгрессе США призвали Белый дом отменить отставку Йованович.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что воспринимает ротацию Йованович как плановую.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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