СМИ: новый посол США в Украине не назначен и не номинирован
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович покидает должность 20 мая, а ее преемник не назначен и не номинирован. Об этом написал журналист Джош Рогин в колонке The Washington Post со ссылкой на внутреннее сообщение Госдепа, копию которого он получил, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
"Мы ожидаем назначения временно поверенного в делах США в Украине на долгий срок, до времени назначения и утверждения нового руководителя Миссии", - говорится в сообщении, которое получили сотрудники Посольства США в Украине, пишет издание.
Отмечено, что в переходный период Джозеф Пеннингтон продолжит выполнять обязанности временно поверенного в делах США в Украине.
Также корреспондент приводит различные заявления представителей правительства США, сделанные неофициально. Так, представитель Госдепа сказал автору, что "Йованович завершает свою трехлетнюю дипломатическую службу в Киеве в 2019 году, как и планировалось". Еще один чиновник администрации сказал корреспондент, что посол ранее планировала поехать в начале июля, и поэтому ее отъезд в мае составляет изменение в планах. Еще другой чиновник рассказал, что Йованович предложили выбор остаться до июля, чтобы уехать раньше, и она выбрала последнее.
"Посла США отзывают, после того, как она стала целью для политических нападок", - заключает автор.
Он отметил, что отъезд Йованович происходит на фоне политических нападок на нее со стороны американских СМИ консервативного направления.
При этом, представители Демократической партии США увидели в ее отъезде несправедливый давление на дипломата со стороны команды президента США.
Напомним, чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович 20 мая завершает работу в Украине.
В Конгрессе США призвали Белый дом отменить отставку Йованович.
Министерство иностранных дел Украины заявило, что воспринимает ротацию Йованович как плановую.