У Конгресі США закликали Білий дім скасувати відставку Йованович

КИЇВ. 7 травня. УНН. Лідер демократів у Палаті представників США Стені Хойєр і голова Комітету в закордонних справах Еліот Енгель виступили з вимогою до адміністрації США скасувати рішення про відкликання з Києва посла Марії Йованович. Про це йдеться у відповідній заяві конгресменів, передає УНН.