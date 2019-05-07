У Конгресі США закликали Білий дім скасувати відставку Йованович

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Лідер демократів у Палаті представників США Стені Хойєр і голова Комітету в закордонних справах Еліот Енгель виступили з вимогою до адміністрації США скасувати рішення про відкликання з Києва посла Марії Йованович. Про це йдеться у відповідній заяві конгресменів, передає УНН.

"Відкликавши посла Йованович усього за кілька місяців до закінчення терміну її перебування в Україні, адміністрація шкодить американським інтересам і підриває американську дипломатію. Ми закликаємо адміністрацію негайно скасувати це дивне рішення. У цей період перехідного періоду Україні як ніколи потрібні талановиті фахівці, подібні послу Йованович", - йдеться у заяві.

Конгресмені нагадали, що посол Йованович є відданим державним службовцем і дипломатом найвищого рівня, який представляв Сполучені Штати як при республіканських, так і демократичних адміністраціях.

Політики назвали рішення Білого дому "жорстоким, невдалим і політично мотивованим, оскільки союзники президента Трампа приєдналися до іноземних суб'єктів у лобіюванні за звільнення посла".

Нагадаємо, надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович 20 травня завершує роботу в Україні.

Українські Національні Новини

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