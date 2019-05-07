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В Конгрессе США призвали Белый дом отменить отставку Йованович

В Конгрессе США призвали Белый дом отменить отставку Йованович

Киев  •  УНН

 • 12356 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Лидер демократов в Палате представителей США Стени Хойер и председатель Комитета по иностранным делам Элиот Энгель выступили с требованием к администрации США отменить решение об отзыве из Киева посла Марии Йованович. Об этом говорится в заявлении конгрессменов, передает УНН.

"Отозвав посла Йованович всего за несколько месяцев до окончания срока его пребывания в Украине, администрация вредит американским интересам и подрывает американскую дипломатию. Мы призываем администрацию немедленно отменить это странное решение. Во время переходного периода Украине как никогда нужны талантливые специалисты, подобные послу Йованович", - говорится в заявлении.

Конгрессмены напомнили, что посол Йованович является преданным государственным служащим и дипломатом высокого уровня, который представлял Соединенные Штаты как при республиканских, так и демократических администрациях.

Политики назвали решение Белого дома "жестоким, неудачным и политически мотивированным, поскольку союзники президента Трампа присоединились к иностранным субъектам в лоббировании за увольнение посла".

Напомним, чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович 20 мая завершает работу в Украине.

Украинские Национальные Новости

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