В Конгрессе США призвали Белый дом отменить отставку Йованович
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Лидер демократов в Палате представителей США Стени Хойер и председатель Комитета по иностранным делам Элиот Энгель выступили с требованием к администрации США отменить решение об отзыве из Киева посла Марии Йованович. Об этом говорится в заявлении конгрессменов, передает УНН.
"Отозвав посла Йованович всего за несколько месяцев до окончания срока его пребывания в Украине, администрация вредит американским интересам и подрывает американскую дипломатию. Мы призываем администрацию немедленно отменить это странное решение. Во время переходного периода Украине как никогда нужны талантливые специалисты, подобные послу Йованович", - говорится в заявлении.
Конгрессмены напомнили, что посол Йованович является преданным государственным служащим и дипломатом высокого уровня, который представлял Соединенные Штаты как при республиканских, так и демократических администрациях.
Политики назвали решение Белого дома "жестоким, неудачным и политически мотивированным, поскольку союзники президента Трампа присоединились к иностранным субъектам в лоббировании за увольнение посла".
Напомним, чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович 20 мая завершает работу в Украине.