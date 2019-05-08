ЗМІ: нового посла США в Україні не призначено і не номіновано

"Ми очікуємо на призначення тимчасово повіреного у справах США в Україні на довгий строк, до часу призначення та затвердження нового керівника Місії", - сказано в повідомленні, яке отримали співробітники Посольства США в Україні, пише видання.

Зазначено, що у перехідний період Джозеф Пеннінгтон продовжить виконувати обов'язки тимчасово повіреного у справах США в Україні.

Також дописувач наводить різні заяви представників уряду США, зроблені неофіційно. Так, представник Держдепу сказав автору, що "Йованович завершує свою трирічну дипломатичну службу в Києві в 2019 році, як і планувалось". Ще один посадовець адміністрації сказав дописувачу, що посол раніше планувала поїхати на початку липня, і тому її від'їзд у травні становить зміну в планах. Ще інший посадовець розповів, що Йованович запропонували вибір залишитися до липня, щоб поїхати раніше, і вона обрала останнє.

"Посла США відкликають, після того, як вона стала метою для політичних нападок", - робить висновок автор.

Він наголосив, що від'їзд Йованович відбувається на тлі політичних нападок на неї з боку американських ЗМІ консервативного спрямування.

При цьому, представники Демократичної партії США побачили у її від'їзді несправедливий тиск на дипломата з боку команди президента США.

Нагадаємо, надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович 20 травня завершує роботу в Україні.

У Конгресі США закликали Білий дім скасувати відставку Йованович.

Міністерство закордонних справ України заявило, що сприймає ротацію Йованович як планову.