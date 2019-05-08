У МЗС прокоментували завершення каденції посла Йованович

"Щодо завершення каденції посла Сполучених Штатів: дійсно, ми отримали від Державного Департаменту США інформацію про те, що завершується місія посла США Марі Йованович в Україні. Ми сприймаємо ротацію глави цього диппредставництва США як планову, яка відбувається відповідно до правил та процедур, які існують в американській дипломатії", - сказала речниця МЗС.

На її думку, останні роки були дуже плідними в українсько-американських взаємовідносинах, і у складний для України час США вкотре підтвердили репутацію надійного друга і стратегічного партнера з ключових питань для України - як щодо надання військової підтримки, так і запровадження санкцій, підтримки на всіх міжнародних майданчиках тощо.

"Ми цінуємо вагомий внесок посла Йованович у зміцнення українсько-американських відносин, бажаємо подальших звершень і всі надзвичайно сподіваємось, що такою ж успішною буде подальша співпраця з її наступником у Києві", - сказала Зеленко.

"Щодо запиту на агреман її наступника, то ви знаєте, що призначення послів це, в першу чергу, прерогатива американської сторони, тому і з професійної і з етичної точки зору буде правильним, якщо ми почуємо про це в першу чергу з вуст офіційного представника Державного департаменту", - додала вона.

Нагадаємо, у Конгресі США закликали Білий дім скасувати відставку Йованович.

Як повідомляв УНН, надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович 20 травня завершує роботу в Україні.