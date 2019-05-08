В МИД прокомментировали завершение каденции посла Йованович

"О завершения каденции посла Соединенных Штатов: действительно, мы получили от Государственного Департамента США информацию о том, что завершается миссия посла США Мари Йованович в Украине. Мы воспринимаем ротацию главы этого диппредставительства США как плановую, которая происходит в соответствии с правилами и процедурами, которые существуют в американской дипломатии", - сказала пресс-секретарь МИД.

По ее мнению, последние годы были очень плодотворными в украинско-американских взаимоотношениях, и в сложное для Украины время США вновь подтвердили репутацию надежного друга и стратегического партнера из ключевых вопросов для Украины - как по предоставлению военной поддержки, так и введению санкций, поддержки на всех международных площадках и тому подобное.

"Мы ценим весомый вклад посла Йованович в укрепление украинско-американских отношений, желаем дальнейших свершений и все очень надеемся, что такой же успешной будет дальнейшее сотрудничество с ее преемником в Киеве", - сказала Зеленко.

"О запросе на агреман ее преемника, то вы знаете, что назначение послов это, в первую очередь, прерогатива американской стороны, так и с профессиональной и с этической точки зрения будет правильным, если мы услышим об этом в первую очередь из уст официального представителя Государственного департамента" , - добавила она.

Напомним, в Конгрессе США призвали Белый дом отменить отставку Йованович.

Как сообщал УНН, чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович 20 мая завершает работу в Украине.