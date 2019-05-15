У Держдепі США прив'язали від'їзд Йованович до зміни Президента України

"Посол Йованович завершує своє трирічне дипломатичне призначення в Києві в 2019 році, як і планувалося. Її підтверджена дата від'їзду в травні збігається зі зміною президентської влади в Україні", - повідомили в департаменті, відповідаючи на питання журналіста щодо дати від'їзду Йованович з країни.

У Держдепі в той же час відзначили, що команда посольства США в Києві і Вашингтоні продовжує тісно співпрацювати з українським урядом і громадянським суспільством з метою зміцнення партнерства двох країн.

Нагадаємо, раніше особистий адвокат президента США Рудольф Джуліані заявив, що Посол США в Україні Марі Йованович була частиною зусиль проти Дональда Трампа.

Як повідомляв УНН, посол США в Україні Марі Йованович повинна завершити роботу в Україні 20 травня.