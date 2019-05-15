В Госдепе США привязали отъезд Йованович к смене Президента Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Дата завершения каденции посла США в Украине Мари Йованович совпадает по времени со сменой Президента Украины. Завершение работы посла в стране является запланированным. Об этом в комментарии УНН заявил представитель Госдепартамента США.
“Посол Йованович завершает свое трехлетнее дипломатическое назначение в Киеве в 2019 году, как и планировалось. Ее подтвержденная дата отъезда в мае совпадает со сменой президентской власти в Украине”, — сообщили в департаменте, отвечая на вопрос журналиста касательно даты отъезда Йованович из страны.
В Госдепе в то же время отметили, что команда посольства США в Киеве и Вашингтоне продолжает тесно сотрудничать с украинским правительством и гражданским обществом в целях укрепления партнерства двух стран.
Напомним, ранее личный адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что Посол США в Украине Мари Йованович была частью усилий против Дональда Трампа.
Как сообщал УНН, посол США в Украине Мари Йованович должна завершить работу в Украине 20 мая.