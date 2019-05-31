Вашингтон прислал в Киев временно поверенного в делах США в Украине

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 24339 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 45293 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 62994 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 116862 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110100 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136764 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144396 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130043 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130116 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
Вашингтон прислал в Киев временно поверенного в делах США в Украине

Вашингтон прислал в Киев временно поверенного в делах США в Украине

Киев  •  УНН

 • 8932 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Кристина Квин прибыла в посольство США в Украине на должность временно поверенного в делах США в мае 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба американского посольства, передает УНН.

Сообщается, что с 2013 года по апрель 2019 года Квин работала в должности исполняющего обязанности заместителя главы миссии - министра-советника по экономическим вопросам в посольстве США в Париже.

Перед тем Квин работала в должности исполняющего обязанности заместителя главы миссии и советника по экономическим вопросам в посольстве США в Бангкоке, Таиланд; советника по экономическим вопросам в посольстве США в Лондоне; директора по вопросам Европейского Союза, Украины и Беларуси в совете национальной безопасности в исполнительном аппарате президента.

Кристина также работала в посольстве США в Москве, России; в миссии США в ЕС; в посольстве США в Маниле, на Филиппинах.

В госдепе США в Вашингтоне Кристина работала над вопросами отношений с ЕС и двусторонних отношений со Словенией, сообщили в посольстве.

Как сообщал УНН, в мае завершилась каденция посла США в Украине Мари Йованович в Киеве.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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