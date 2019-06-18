В Украине направили нового поверенного в делах США

"Посольство США в Киеве приветствует Посла Уильяма Тейлора, который вернулся в Украину как временный поверенный в делах США. Он будет руководить нашей командой в это время исторических выборов и переходного периода. Посол Тейлор принесет в нашу команду богатый дипломатический опыт в этот важный момент в отношениях между Украина и США", - сообщили в посольстве.



Он был послом США в Украине с 2006 по 2009 год, а также был специальным координатором Государственного департамента по вопросам Ближнего Востока, представителем США в Ближневосточном квартете и на других дипломатических должностях.



Перед последним назначением господин Тейлор занимал должность исполнительного вице-президента Института мира США.



"Я с нетерпением жду того, чтобы возглавить команду посольства США в развитии прочных рабочих отношений с президентом Зеленским и его командой, другими украинскими чиновниками и политическими силами, а также поддержке наших крепких партнерских отношений с общественными организациями и украинским народом", - сказал посол Тейлор.



"Соединенные Штаты остаются глубоко преданными успеху стабильной, процветающей, демократической и свободной Украины, и мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины".



Кристина Квин, которая недавно руководила нашим посольством как временный поверенный, вернется к своей работе в должности заместителя Главы Миссии.



Как сообщал УНН, 31 мая 2019 Кристина Квин прибыла в посольства США в Украине на должность временно поверенный в делах США в мае 2019 года.