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США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg
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В Украине направили нового поверенного в делах США

Киев • УНН

 • 8291 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Временно поверенным в делах США в Украине назначен Уильяма Тейлора. Об этом сообщается на странице посольства в Киеве в Facebook, передает УНН.

В Украине направили нового поверенного в делах США

"Посольство США в Киеве приветствует Посла Уильяма Тейлора, который вернулся в Украину как временный поверенный в делах США. Он будет руководить нашей командой в это время исторических выборов и переходного периода. Посол Тейлор принесет в нашу команду богатый дипломатический опыт в этот важный момент в отношениях между Украина и США", - сообщили в посольстве.

Он был послом США в Украине с 2006 по 2009 год, а также был специальным координатором Государственного департамента по вопросам Ближнего Востока, представителем США в Ближневосточном квартете и на других дипломатических должностях.

Перед последним назначением господин Тейлор занимал должность исполнительного вице-президента Института мира США.

"Я с нетерпением жду того, чтобы возглавить команду посольства США в развитии прочных рабочих отношений с президентом Зеленским и его командой, другими украинскими чиновниками и политическими силами, а также поддержке наших крепких партнерских отношений с общественными организациями и украинским народом", - сказал посол Тейлор.

"Соединенные Штаты остаются глубоко преданными успеху стабильной, процветающей, демократической и свободной Украины, и мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины".

Кристина Квин, которая недавно руководила нашим посольством как временный поверенный, вернется к своей работе в должности заместителя Главы Миссии.

Как сообщал УНН, 31 мая 2019 Кристина Квин прибыла в посольства США в Украине на должность временно поверенный в делах США в мае 2019 года.

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