В Украине начала работу новая посол Великобритании

“Новая Посол Великобритании госпожа Мелинда Симмонс вручила копии своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины госпоже Елене Зеркаль”, — говорится в сообщении.

Отметим, с 2018 года Симмонс проходит в МИД страны курс подготовки к работе в новой должности, усиленно изучая украинский язык.

Как сообщал УНН, ранее посол Великобритании в Украине Джудит Гоф сообщила, что возглавлять британскую дипломатическую миссию в Швеции.