В Україні зміниться посол Великої Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Велика Британія змінила посла в Україні, замінивши Джудіт Гоф на Мелінду Сіммонс. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення, опубліковане на порталі офіційного представництва іноземного МЗС.
"Пані Мелінда Сіммонс була призначена послом її величності в Україні замість пані Джудіт Гоф, яка перейде на чергове призначення дипломатичної служби. Пані Сіммонс приступить до призначення влітку 2019 року", - йдеться у повідомленні міністерства.
У розпорядженні зазначається, що з 2018 року Сіммонс проходить в МЗС країни курс підготовки до роботи на новій посаді, посилено вивчаючи українську мову.
Як повідомляв УНН, Петро Порошенко призначив посла України в Арабській Республіці Єгипет.