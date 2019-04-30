В Украине изменится посол Великобритании

"Госпожа Мелинда Симмонс была назначена послом Ее Величества в Украине вместо госпожа Джудит Гоф, которая перейдет на очередное назначение дипломатической службы. Госпожа Симмонс приступит к назначению летом 2019 года", - говорится в сообщении министерства.

В распоряжении отмечается, что с 2018 года Симмонс проходит в МИД страны курс подготовки к работе в новой должности, усиленно изучая украинский язык.

Как сообщал УНН, Петр Порошенко назначил посла Украины в Арабской Республике Египет.