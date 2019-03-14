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В Україні пропонують проектувати "зелені колії"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. В Україні запропонували влаштовувати зелені насадження на трамвайних коліях. Про це повідомила прес-служба заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лева Парцхаладзе, передає УНН.

В Україні пропонують проектувати "зелені колії"

"Наразі розглядається пропозиція влаштовувати на шляхах руху трамваїв в містах зелені насадження, так звані "зелені колії" (green tram tracks). Вони сприятимуть покращенню екологічного та естетичного стану міст та перешкоджатимуть заїзду на них іншого транспорту, наприклад, індивідуальних автомобілів", - йдеться в повідомленні.

Проект змін до ДБН наразі розробляється ДП "ДерждорНДІ".

Як повідомляв УНН, при проектуванні доріг загального користування в Україні пропонують застосовувати модифіковані бітуми при влаштуванні дорожнього покриття з асфальтобетону.

Нагадаємо, в Україні почала діяти норма ДБН, яка дозволить економити на енерговитратах.

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