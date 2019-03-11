В Україні планують змінити норми для покриття доріг

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КИЇВ. 11 березня. УНН. При проектуванні доріг загального користування в Україні пропонують застосовувати модифіковані бітуми при влаштуванні дорожнього покриття із асфальтобетону. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе, повідомляє УНН.

"Зараз ми оновлюємо ДБН щодо проектування доріг загального користування і пропонуємо внести важливу зміну та зобов’язати проектувальників застосовувати модифіковані бітуми при влаштуванні дорожнього покриття із асфальтобетону", - пише Парцхаладзе.

За його словами, новації спочатку впровадять на найбільших трасах, загальнодержавних дорогах та основних магістралях, а за можливості – на всіх дорогах. За експертними оцінками, це дозволить до 20% подовжити строк служби доріг.

При цьому Парцхаладзе зазначив, що при розробленні проектної документації на будівництво автомобільних доріг I категорії та автомобільних доріг інших категорій міжнародного та національного значення, при варіанті нежорсткого дорожнього одягу, необхідно передбачати влаштування дорожнього покриття із щебенево-мастикового асфальтобетону на бітумах модифікованих з комплексом добавок, який має передбачати обов’язкове використання полімеру, а верхнього шару основи дорожнього одягу – із асфальтобетону (у тому числі щебенево-мастикового) на модифікованих бітумах.

Як повідомляв УНН, під час інспекції доріг на Закарпатті авто заступника міністра інфраструктури потрапило у ДТП, у результаті якого у машини вирвало колесо.

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