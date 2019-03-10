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Інспектували дороги на Закарпатті: у авто заступника міністра відірвалось колесо

Інспектували дороги на Закарпатті: у авто заступника міністра відірвалось колесо

Київ • УНН

 • 12437 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Під час інспекції доріг на Закарпатті авто заступника міністра інфраструктури Віктора Довганя потрапило у ДТП у результаті якого у машини вирвало колесо. Про це Довгань написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Дорогами сонячного Закарпаття - 12 годин в машині: Львів - Рахів - Солотвино - Мукачеве - Ужгород - Свалява - Львів. Повна відсутність дорожного покриття на Н09, дорога вздовж державного кордону з Румунією... Наша машина навіть через яму вилетіла в кювет, добре що швидкість була 20 км/год і тільки вирвало колесо", - написав Довгань.

Він також додав, що цього року з 600 млн грн на дороги - акцент треба робити на Київ - Чоп та Мукачево - Рахів. 

Нагадаємо, через яму на дорозі сталася ДТП на Черкащині, серед загиблих дитина.

Українські Національні Новини

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