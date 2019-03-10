Інспектували дороги на Закарпатті: у авто заступника міністра відірвалось колесо
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Під час інспекції доріг на Закарпатті авто заступника міністра інфраструктури Віктора Довганя потрапило у ДТП у результаті якого у машини вирвало колесо. Про це Довгань написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Дорогами сонячного Закарпаття - 12 годин в машині: Львів - Рахів - Солотвино - Мукачеве - Ужгород - Свалява - Львів. Повна відсутність дорожного покриття на Н09, дорога вздовж державного кордону з Румунією... Наша машина навіть через яму вилетіла в кювет, добре що швидкість була 20 км/год і тільки вирвало колесо", - написав Довгань.
Він також додав, що цього року з 600 млн грн на дороги - акцент треба робити на Київ - Чоп та Мукачево - Рахів.
Нагадаємо, через яму на дорозі сталася ДТП на Черкащині, серед загиблих дитина.