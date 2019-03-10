Инспектировали дороги на Закарпатье: у авто заместителя министра оторвалось колесо

"Дорогами солнечного Закарпатья - 12 часов в машине: Львов - Рахов - Солотвино - Мукачево - Ужгород - Свалява - Львов. Полное отсутствие дорожного покрытия на Н09, дорога вдоль государственной границы с Румынией ... Наша машина даже из-за ямы вылетела в кювет, хорошо что скорость была 20 км/ч и только вырвало колесо", - написал Довгань.

Он также добавил, что в этом году из 600 млн грн на дороги - акцент надо делать на Киев - Чоп и Мукачево - Рахов.

Напомним, из-за ямы на дороге произошло ДТП в Черкасской области, среди погибших ребенок.