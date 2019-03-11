В Украине планируют изменить нормы для покрытия дорог

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КИЕВ. 11 марта. УНН. При проектировании дорог общего пользования в Украине предлагают применять модифицированные битумы при устройстве дорожного покрытия из асфальтобетона. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, сообщает УНН.

"Сейчас мы обновляем СНиП по проектированию дорог общего пользования и предлагаем внести важную поправку и обязать проектировщиков применять модифицированные битумы при устройстве дорожного покрытия из асфальтобетона", - пишет Парцхаладзе.

По его словам, новации сначала внедрят на крупнейших трассах, общегосударственных дорогах и основных магистралях, а по возможности - на всех дорогах. По экспертным оценкам, это позволит до 20% продлить срок службы дорог.

При этом Парцхаладзе отметил, что при разработке проектной документации на строительство автомобильных дорог I категории и автомобильных дорог других категорий международного и национального значения, при варианте нежесткой дорожной одежды, необходимо предусматривать устройство дорожного покрытия с щебеночно-мастичного асфальтобетона на битумах модифицированных с комплексом добавок, который должен предусматривать обязательное использование полимера, а верхнего слоя основания дорожной одежды - из асфальтобетона (в том числе щебеночно-мастичного) на модифицированных битумах.

Как сообщал УНН, во время инспекции дорог на Закарпатье авто заместителя министра инфраструктуры попало в ДТП, в результате которого у машины вырвало колесо.

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