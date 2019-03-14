В Украине предлагают проектировать "зеленые колеи"

"Сейчас рассматривается предложение устраивать на путях движения трамваев в городах зеленые насаждения, так называемые "зеленые колеи" (green tram tracks). Они будут способствовать улучшению экологического и эстетического состояния городов и препятствовать заезду на них другого транспорта, например, индивидуальных автомобилей", - говорится в сообщении.

Проект изменений в ГСН сейчас разрабатывается ГП "ГосдорНИИ".

Как сообщал УНН, при проектировании дорог общего пользования в Украине предлагают применять модифицированные битумы при устройстве дорожного покрытия из асфальтобетона.

Напомним, в Украине начала действовать норма ДБН, которая позволит экономить на энергозатратах.