В Україні пропонують підвищити відповідальність за порушення ПДР з дітьми
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. До Верховної Ради внесли законопроект про внесення змін про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за залучення дітей до порушення правил дорожнього руху. Про це пише УНН із посиланням на текст документу, який оприлюднили на сайті ВР.
Деталі
Як зазначається, автор законопроекту пропонує підвищити штрафи для тих, хто порушує правила дорожнього руху перебуваючи в авто з малолітніми або неповнолітніми дітьми.
Такі порушення можуть передбачати штраф у розмірі близько 850 гривень чи громадські роботи на термін від 20 до 40 годин.
Нововведення пропонують додати в статтю 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Комітет молоді та спорту вже рекомендував ухвалити за основу такий документ.
У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що згідно даних ВООЗ щорічно відбувається 1,35 млн. смертей в результаті дорожньо-транспортних пригод. Травми внаслідок ДТП є восьмою по значущості серед причин смерті. Загибель у ДТП найпоширенішою причиною смерті дітей віком 5-14 років та молоді віком 15-29 років.
Доповнення
За травень у Києві було притягнуто до відповідальності за порушення правил дорожнього руху більш як 80 водіїв. Водіїв було притягнуто до відповідальності за ст. 122 ч. 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає стягнення у розмірі 510 грн.