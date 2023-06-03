Понад 80 водіїв оштрафували за порушення ПДР у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. За травень у Києві було притягнуто до відповідальності за порушення правил дорожнього руху більш як 80 водіїв, повідомляє патрульна поліція Київщини, пише УНН.
Цитата
“У травні ми лише в Києві зупинили та притягнули до відповідальності понад 80 таких водіїв. Інспектори встановили, що деякі з перевірених громадян неодноразово порушували правила дорожнього руху, зокрема нехтували дорожніми знаками та розміткою, проїжджали перехрестя на заборонний сигнал світлофора і т.д.” - йдеться у повідомленні.
Деталі
Водіїв було притягнуто до відповідальності за ст. 122 ч. 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає стягнення у розмірі 510 грн.
Доповнення
Також патрульна поліція зазначає, що водії, окрім порушення ПДР, гучним ревінням автівок заважають містянам відпочивати у пізній час, навіть попри майже щодобові нічні ворожі обстріли.