Более 80 водителей оштрафовали за нарушение ПДД в Киеве

Цитата

“В мае мы только в Киеве остановили и привлекли к ответственности более 80 таких водителей. Инспекторы установили, что некоторые из проверенных граждан неоднократно нарушали правила дорожного движения, в частности пренебрегали дорожными знаками и разметкой, проезжали перекресток на запрещающий сигнал светофора и т.д.” - говорится в сообщении.

Детали

Водители были привлечены к ответственности по ст. 122 ч. 2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, предусматривающей взыскание в размере 510 грн.

Дополнение

Также патрульная полиция отмечает, что водители, кроме нарушения ПДД, громким ревом автомобилей мешают горожанам отдыхать в позднее время, даже несмотря на почти ежесуточные ночные вражеские обстрелы.







