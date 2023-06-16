В Украине предлагают повысить ответственность за нарушение ПДД с детьми
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. В Верховную Раду внесли законопроект о внесении изменений об административных правонарушениях относительно ответственности за привлечение детей к нарушению правил дорожного движения. Об этом пишет УНН со ссылкой на текст документа, который обнародовали на сайте ВР.
Детали
Как отмечается, автор законопроекта предлагает повысить штрафы для тех, кто нарушает правила дорожного движения находясь в авто с малолетними или несовершеннолетними детьми.
Такие нарушения могут предусматривать штраф в размере около 850 гривен или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.
Нововведения предлагают добавить в статью 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Комитет молодежи и спорта уже рекомендовал принять за основу такой документ.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что согласно данным ВОЗ ежегодно происходит 1,35 млн. смертей в результате дорожно-транспортных происшествий. Травмы в результате ДТП является восьмой по значимости среди причин смерти. Гибель в ДТП самой распространенной причиной смерти детей в возрасте 5-14 лет и молодежи в возрасте 15-29 лет.
Дополнение
За май в Киеве было привлечено к ответственности за нарушение правил дорожного движения более 80 водителей. Водители были привлечены к ответственности по ст. 122 ч. 2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, предусматривающей взыскание в размере 510 грн.