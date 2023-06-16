В Украине предлагают повысить ответственность за нарушение ПДД с детьми

Детали

Как отмечается, автор законопроекта предлагает повысить штрафы для тех, кто нарушает правила дорожного движения находясь в авто с малолетними или несовершеннолетними детьми.

Такие нарушения могут предусматривать штраф в размере около 850 гривен или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.

Нововведения предлагают добавить в статью 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Комитет молодежи и спорта уже рекомендовал принять за основу такой документ.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что согласно данным ВОЗ ежегодно происходит 1,35 млн. смертей в результате дорожно-транспортных происшествий. Травмы в результате ДТП является восьмой по значимости среди причин смерти. Гибель в ДТП самой распространенной причиной смерти детей в возрасте 5-14 лет и молодежи в возрасте 15-29 лет.

Дополнение

За май в Киеве было привлечено к ответственности за нарушение правил дорожного движения более 80 водителей. Водители были привлечены к ответственности по ст. 122 ч. 2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, предусматривающей взыскание в размере 510 грн.