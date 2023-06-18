В Україні про мир, у рф про війну – Зеленський прокоментував візит представників країн Африки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Делегація лідерів африканських країн під час візитів до Києва та санкт-петербурга могла переконатися, що Україна зацікавлена у мирі, а рф – у продовженні війни Таку думку озвучив Президент країни Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, пише УНН.
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«Усі ви бачили, як відбувався візит делегації лідерів і представників країн Африки – візит в Україну і візит в державу-терориста. Делегація мала змогу побачити, хто насправді зацікавлений у мирі, а хто насправді сам по собі війна. Це було дуже чітко. Усе, про що говорилося в Україні, було про формулу миру: пункт за пунктом, увесь зміст. Усе, про що говорилося в Росії, було про війну, про те, як знищувати життя далі», - зазначив Зеленський.
Додав, що немає альтернативи українській формулі миру.
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