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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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В Україні про мир, у рф про війну – Зеленський прокоментував візит представників країн Африки

Київ • УНН

 • 2594586 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Делегація лідерів африканських країн під час візитів до Києва та санкт-петербурга могла переконатися, що Україна зацікавлена у мирі, а рф – у продовженні війни Таку думку озвучив Президент країни Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, пише УНН.

В Україні про мир, у рф про війну – Зеленський прокоментував візит представників країн Африки

Цитата

«Усі ви бачили, як відбувався візит делегації лідерів і представників країн Африки – візит в Україну і візит в державу-терориста. Делегація мала змогу побачити, хто насправді зацікавлений у мирі, а хто насправді сам по собі війна. Це було дуже чітко. Усе, про що говорилося в Україні, було про формулу миру: пункт за пунктом, увесь зміст. Усе, про що говорилося в Росії, було про війну, про те, як знищувати життя далі», - зазначив Зеленський.

Додав, що немає альтернативи українській формулі миру.

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Зеленський «чітко» пояснив африканським лідерам у Києві чому зараз не можна допускати переговорів з рф

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