В Украине о мире, в рф о войне - Зеленский прокомментировал визит представителей стран Африки
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Делегация лидеров африканских стран во время визитов в Киев и санкт-петербург могла убедиться, что Украина заинтересована в мире, а рф – в продолжении войны Такое мнение озвучил Президент страны Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, пишет УНН.
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«Все вы видели, как проходил визит делегации лидеров и представителей стран Африки – визит в Украину и визит в государство-террориста. Делегация имела возможность увидеть, кто на самом деле заинтересован в мире, а кто на самом деле сам по себе война. Это было очень четко. Все, о чем говорилось в Украине, было о формуле мира: пункт за пунктом, все содержание. Все, о чем говорилось в России, было о войне, о том, как уничтожать жизнь дальше», - отметил Зеленский.
Добавил, что нет альтернативы украинской формуле мира.
Напомним
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