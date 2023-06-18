В Украине о мире, в рф о войне - Зеленский прокомментировал визит представителей стран Африки

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«Все вы видели, как проходил визит делегации лидеров и представителей стран Африки – визит в Украину и визит в государство-террориста. Делегация имела возможность увидеть, кто на самом деле заинтересован в мире, а кто на самом деле сам по себе война. Это было очень четко. Все, о чем говорилось в Украине, было о формуле мира: пункт за пунктом, все содержание. Все, о чем говорилось в России, было о войне, о том, как уничтожать жизнь дальше», - отметил Зеленский.

Добавил, что нет альтернативы украинской формуле мира.

Напомним

Зеленский «четко» объяснил африканским лидерам в Киеве почему сейчас нельзя допускать переговоров с рф