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В Україні працюють більше 500 дитячих офтальмологів

В Україні працюють більше 500 дитячих офтальмологів

Київ • УНН

 • 9107 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. В Україні сьогодні працюють дитячими лікарями-офтальмологами 535 осіб. Про це повідомив під час науково-практичної конференції дитячих офтальмологів України “Своє дитинство треба бачити” голова правління Асоціації дитячих офтальмологів Сергій Риков, передає кореспондент УНН.

“Дитячих лікарів-офтальмологів в Україні — 535”, — зазначив С.Риков.

Крім того, голова правління Асоціації дитячих офтальмологів вручив медаль та грамоту лікарю-офтальмологу Вячиславу Петрову за досягнення в дитячій офтальмології.

“Це не золота медаль, а просто відзнака, але вона дуже важлива. Я хочу нагородити великого інтузіаста Петрова, ніхто більше ніж він не зробив в області дитячої офтальмології”, — наголосив С.Риков.

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