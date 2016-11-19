В Україні працюють більше 500 дитячих офтальмологів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. В Україні сьогодні працюють дитячими лікарями-офтальмологами 535 осіб. Про це повідомив під час науково-практичної конференції дитячих офтальмологів України “Своє дитинство треба бачити” голова правління Асоціації дитячих офтальмологів Сергій Риков, передає кореспондент УНН.
“Дитячих лікарів-офтальмологів в Україні — 535”, — зазначив С.Риков.
Крім того, голова правління Асоціації дитячих офтальмологів вручив медаль та грамоту лікарю-офтальмологу Вячиславу Петрову за досягнення в дитячій офтальмології.
“Це не золота медаль, а просто відзнака, але вона дуже важлива. Я хочу нагородити великого інтузіаста Петрова, ніхто більше ніж він не зробив в області дитячої офтальмології”, — наголосив С.Риков.