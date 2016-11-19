В Украине работают более 500 детских офтальмологов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Украине сегодня работают детскими врачами-офтальмологами 535 человек. Об этом сообщил в ходе научно-практической конференции детских офтальмологов Украины "Свое детство надо видеть" председатель правления Ассоциации детских офтальмологов Сергей Рыков, передает корреспондент УНН.
"Детских врачей-офтальмологов в Украине - 535", - отметил С.Рыков.
Кроме того, председатель правления Ассоциации детских офтальмологов вручил медаль и грамоту врачу-офтальмологу Вячиславу Петрову за достижения в детской офтальмологии.
"Это не золотая медаль, а просто отличие, но она очень важна. Я хочу наградить большого энтузиаста Петрова, никто больше него не сделал в области детской офтальмологии ", - подчеркнул С.Рыков.