В Україні понад 140 шкіл перевели на дистанційне навчання

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“Всього в нас зараз на самоізоляції перебуває близько 3 тис. класів — це з 1 вересня 2021 року. На дистанційній формі роботи 145 закладів середньої освіти, які зараз через реєстрацію випадків COVID-19 були змушені перевести свій навчальний процес в дистанційний режим роботи”, — сказав Кузін.

Деталі

За його словами, лише за вчора на самоізоляцію було відправлено майже 7 300 учнів, а з першого вересня майже 89 тис.

“Це ті учні які мали перебувати на самоізоляції через контакт з підтвердженим на COVID-19 випадком. На самоізоляцію за вчора було відправлено 240 вчителів та працівників, а з 1 вересня 3367”, — додав Кузін.

Доповнення

За результатами засідання Державна комісія ТЕБ та НС з 23 вересня в усіх регіонах України буде встановлено “жовтий” рівень епіднебезпеки.

У зв’язку з цим у регіоні працюватимуть тільки ті заклади освіти, де вакциновано понад 80% людей у колективі.

Нагадаємо, дитячі садочки та молодші класи навчальних закладів будуть працювати незалежно від рівня епідемічної небезпеки в області.



Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет повідомляв, що в Україні у “жовтій” зоні адаптивного карантину школи з рівнем вакцинації персоналу від COVID-19 нижче 80% мають перейти на дистанційне навчання.