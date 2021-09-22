"Жовта" зона: школи, де рівень вакцинації нижчий 80% повинні перейти на дистанційне навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. В Україні у “жовтій” зоні адаптивного карантину школи з рівнем вакцинації персоналу від COVID-19 нижче 80% мають перейти на дистанційне навчання. Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
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“Якщо в закладі освіти менш як 80% працівників, які мають один з перерахованих документів (про вакцинацію проти COVID-19 — ред.), то навчання в такому закладі освіти має продовжуватися з використанням технологій дистанційного навчання. Освітній процес триватиме в дистанційному форматі і не має припинятися”, — розповів Шкарлет.
Що було раніше
Повідомлялося, що школам заборонили працювати дистанційно у “жовтій” зоні.
Доповнення
За результатами засідання Державна комісія ТЕБ та НС з 23 вересня в усіх регіонах України буде встановлено “жовтий” рівень епіднебезпеки.
У зв’язку з цим у регіоні працюватимуть тільки ті заклади освіти, де вакциновано понад 80% людей у колективі.
Нагадаємо, Міністерство освіти та науки ініціює внесення змін до карантинної постанови № 1236, які дозволить роботу садочків та молодших класів навчальних закладів незалежно від рівня епідемічної небезпеки в області.