"Жовта" зона: школи, де рівень вакцинації нижчий 80% повинні перейти на дистанційне навчання

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“Якщо в закладі освіти менш як 80% працівників, які мають один з перерахованих документів (про вакцинацію проти COVID-19 — ред.), то навчання в такому закладі освіти має продовжуватися з використанням технологій дистанційного навчання. Освітній процес триватиме в дистанційному форматі і не має припинятися”, — розповів Шкарлет.

Що було раніше

Повідомлялося, що школам заборонили працювати дистанційно у “жовтій” зоні.

Доповнення

За результатами засідання Державна комісія ТЕБ та НС з 23 вересня в усіх регіонах України буде встановлено “жовтий” рівень епіднебезпеки.

У зв’язку з цим у регіоні працюватимуть тільки ті заклади освіти, де вакциновано понад 80% людей у колективі.

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки ініціює внесення змін до карантинної постанови № 1236, які дозволить роботу садочків та молодших класів навчальних закладів незалежно від рівня епідемічної небезпеки в області.